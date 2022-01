Moderna-Vizepräsident – «Für die Omikron-Welle kommt unser Impfstoff zu spät»

1 / 5 Dan Staner, Vizepräsident und Europachef des Impfstoffherstellers Moderna, sagte im Dezember, dass voraussichtlich im Sommer mit dem Omikron-Wirkstoff zu rechnen ist. 20min/Taddeo Cerletti Es sei angesichts der Fallzahlen jedoch nicht von der Hand zu weisen, dass eine Omikron-Impfung jetzt gebraucht werde, nicht erst in einigen Monaten, so Staner. «Bis März werden sich wohl alle mit Omikron angesteckt haben – für die Omikron-Welle kommt unser Impfstoff also zu spät.» 20min/Taddeo Cerletti Das Unternehmen teilte am Mittwoch mit, mit klinischen Studien zum Omikron-Wirkstoff zu beginnen. REUTERS

Darum gehts Der Impfstoffhersteller Moderna teilt mit, mit klinischen Studien zum Omikron-Wirkstoff zu starten.

Europachef Dan Staner sagt im Interview, wieso die Entwicklung des angepassten Impfstoffs so wichtig ist – und welche Impfstoffe Moderna für allfällige weitere Varianten bereits jetzt entwickelt.

Auch Pfizer und Biontech prüfen in einer Studie mit 1420 Teilnehmern die Wirksamkeit des Impfstoffkandidaten.

Wegen Omikron steigen die Infektionszahlen in der Schweiz rasant an: Von Dienstag auf Mittwoch steckten sich laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) 43'199 Personen neu mit dem Virus an. Der Impfstoffhersteller Moderna teilt nun mit, dass der erste Teilnehmer der Phase 2 Studie in Kürze eine Dosis mit dem Omikron-spezifischen Impfstoff erhalten werde.

Der Westschweizer Dan Staner ist Vizepräsident und Leiter Europa, Naher Osten und Afrika bei Moderna. Ende Dezember sagte er im Interview, dass im Sommer mit einem spezifisch an Omikron angepassten zu rechnen sei. Nun konnte 20 Minuten erneut kurz mit Staner sprechen.

Herr Staner, wird der Omikron-Booster von Moderna früher fertig als geplant?

Nein, das denke ich nicht. Dass wir jetzt schon – nur 63 Tage nach der Entdeckung der Omikron-Variante in die Phase 2 der Studie übergehen, ist unglaublich toll. Es ist angesichts der Fallzahlen jedoch nicht von der Hand zu weisen, dass eine Omikron-Impfung jetzt gebraucht wird, nicht erst in einigen Monaten. Bis März werden sich wohl alle mit Omikron angesteckt haben – für die Omikron-Welle kommt unser Impfstoff also zu spät.

Braucht es den Omikron-Wirkstoff überhaupt noch?

Eindeutig Ja. Corona ist nicht vorbei. Unser Fokus liegt auf August und September, wenn das Virus erfahrungsgemäss wieder an Kraft gewinnt. Wie die WHO mitteilt, ist das Risiko, dass neue Varianten entstehen, weltweit sehr gross. Die Frage ist also: Was kommt nach Omikron? Ist eine Variante etwa so ansteckend wie Omikron und sorgt gleichzeitig für so hohe Hospitalisationszahlen wie Delta, müssen wir vorbereitet sein. Daher lohnt es sich, jetzt Energie in die Entwicklung eines Omikron-Boosters zu stecken.

Wie bereitet sich Moderna auf kommende Varianten vor?

Neben dem Omikron-Wirkstoff entwickeln wir bereits jetzt die Corona-Impfung der nächsten Generation: Einen multivalenten Wirkstoff, der verschiedene Stämme des Virus enthält und im Körper bei möglichst vielen zukünftigen Varianten eine Immunantwort hervorruft. Dazu werden mRNA-Stränge von Omikron, Delta und des originalen Wildtyps kombiniert, um einen möglichst breiten Schutz gegen mehrere Varianten sicherzustellen. Zudem gibt uns das die Möglichkeit, schneller auf weitere eventuell auftretende Varianten in der Zukunft reagieren zu können.

Wird Moderna diese Impfstoffe auch an die Schweiz liefern?

Natürlich. Die Schweiz hat mit Moderna mehrere Verträge für Impfstofflieferungen abgeschlossen. Es ist selbstverständlich, dass wir immer die wirksamsten Wirkstoffe liefern – selbst wenn der Vertrag zur Zeit eines älteren Impfstoffs abgeschlossen wurde. Sobald die Impfstoffe der neuen Generation fertig sind, wird sie die Schweiz erhalten.

Auch Pfizer/Biontech startet mit klinischer Studie Nicht nur Moderna, auch Impfstoffhersteller Biontech und Pfizer starten laut einer Medienmitteilung vom Mittwoch klinische Studien zum Omikron-Wirkstoff. Die Studie soll bis zu 1420 Testpersonen umfassen. Das Ziel sei es, Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit des Impfstoffkandidaten zu prüfen, so die Unternehmen. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat bislang noch nicht erklärt, ob sie einen an Omikron angepassten Impfstoff mit einer anderen Zusammensetzung als bei dem derzeit verwendeten Vakzin für notwendig hält. DPA

