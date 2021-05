«Lovecut» läuft im Kino – Die Co-Regisseurin über den Gen-Z-Streifen

Der Streifen lief erfolgreich an den Solothurner Filmtagen.

Weil es für die Jugend heutzutage zusätzliche Herausforderungen gibt, die ich und Iliana Estañol, meine Co-Autorin und Co-Regisseurin, selbst so nicht erlebt haben.

Tinder oder Sex via Skype – wie in eurem Film?