Abschlussnote 6,0

«Für die perfekte LAP war ich stundenlang am Büffeln»

Die LAP mit einer glatten 6 abzuschliessen, ist fast unmöglich. Trotzdem gibt es sie, die perfekten Lehrabgänger: Madeleine blieb selbst in der Corona-Krise souverän. Nun hagelt es Lob.

«Ich brauchte viel Disziplin und war stundenlang am Büffeln», begründet die 26-jährige ihren Erfolg gegenüber 20 Minuten. Sie lobt aber auch Team und Vorgesetzte im Fitnessstudio Well Come Fit am Standort Bülach, die sich viel Zeit für sie genommen, sie unterstützt und ihr Vertrauen geschenkt hätten: «Ohne sie hätte ich die Leistung nicht erzielen können.»