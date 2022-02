TCS kritisiert Verkehrsplan – «Für die Regierung hat das Auto nur noch punktuell eine Berechtigung»

1 / 7 Laut TCS Waldstätte haben Autos für die Luzerner Regierung in Zukunft nur noch punktuell eine Berechtigung. 20min/Gianni Walther Dies ist mit ein Grund, dass der TCS den Planungsbericht «Zukunft Mobilität im Kanton Luzern» ablehnt. 20min/Gianni Walther «Die zunehmende massive Benachteiligung des MIV zieht sich wie ein roter Faden durch den Bericht», so der TCS weiter. 20min/Rochus Zopp

Darum gehts Der TCS Waldstätte hat zum Planungsbericht «Zukunft Mobilität im Kanton Luzern» Stellung bezogen.

Der TCS fordert, dass der ÖV und MIV gleichermassen gefördert werden, um langfristig eine funktionierende Gesamtmobilität mit guter Erreichbarkeit zu gewährleisten.

Auf positives Echo stösst der Planungsbericht hingegen bei Umverkehr.

«Wie die Regierung richtig erkannt hat, wurde in der Vergangenheit einseitig der Autoverkehr gefördert», so Umverkehr.

Wie überall in der Schweiz gilt auch im Kanton Luzern: Die Mobilität nimmt zu und der Platz wird immer weniger. Aus diesem Grund hat der Luzerner Regierungsrat den Planungsbericht «Zukunft Mobilität im Kanton Luzern» (ZuMoLu) erarbeitet. Die Vernehmlassung läuft bis am 11. März. Die TCS-Sektion Waldstätte hat den Bericht bereits studiert und lehnt ihn klar ab, wie am Montag mitgeteilt wurde.

Der grösste Kritikpunkt des TCS bezieht sich auf die Rolle des motorisierten Individualverkehrs, MIV. «Im Bericht sind Autos per se schlecht und werden nicht gleichbehandelt wie die anderen Verkehrsmittel», sagt Peter Schilliger, Präsident der TCS-Sektion Waldstätte und FDP-Nationalrat. «Wir müssen den Bericht ablehnen, da das Auto für die Regierung in Zukunft nur noch punktuell eine Berechtigung hat. Das finden wir falsch.» Darum fordert der TCS, dass der ÖV und MIV gleichermassen gefördert werden, um langfristig eine funktionierende Gesamtmobilität mit guter Erreichbarkeit zu gewährleisten.

Der Bericht blendet laut TCS die Elektromobilität komplett aus

«Die zunehmende massive Benachteiligung des MIV zieht sich wie ein roter Faden durch den Bericht», so der TCS weiter. In den Augen des Touring Clubs wäre etwa auch ein punktueller und sinnvoller Ausbau von Strassen in Zukunft kaum noch möglich, beispielsweise der Bau von neuen Umfahrungsstrassen zur Entlastung von Dörfern.

Was Schilliger besonders stört, ist, dass die Regierung zwar hinter dem Projekt Bypass steht, dessen Ausbau aber im Widerspruch zur Strategie zu sehen ist, die eine Reduktion des MIV auf den bestehenden Strassen fordert. Weiter wird im Bericht laut TCS argumentiert, dass der individuelle Autoverkehr reduziert werden müsse, weil er die Umwelt belaste. «Dass die Elektromobilität massiv zunimmt und schon in wenigen Jahren genau das Gegenteil bewirkt, blendet der Bericht komplett aus», kritisiert Alexander Stadelmann, Geschäftsführer der TCS-Sektion Waldstätte.

Das im Kanton Luzern zuständige Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement wollte sich auf Anfrage nicht zum Schreiben des TCS äussern und teilte mit: «Wie üblich nehmen wir zu laufenden Verfahren und einzelnen Vernehmlassungsantworten keine Stellung. Nach der Vernehmlassung werden alle Rückmeldungen im Detail geprüft und ausgewertet.»

Regierung laut Umverkehr auf richtigem Weg

Auf positives Echo stösst der Planungsbericht bei Umverkehr, einer verkehrs- und parteipolitischen unabhängigen Umweltorganisation. Tonja Zürcher, Leiterin Kommunikation, schreibt auf Anfrage: «Der Autoverkehr ist enorm klimaschädlich und braucht übermässig viel Platz, der gerade in den Städten und Agglomerationen knapp und wertvoll ist. «Es ist daher richtig, wenn die Luzerner Regierung auf klimafreundliche und platzsparende Verkehrsmittel setzt und ÖV, Fuss- und Veloverkehr fördern will. Wie die Regierung richtig erkannt hat, wurde in der Vergangenheit einseitig der Autoverkehr gefördert.» Dann kritisiert auch Zürcher die Luzerner Regierung: «Die jetzige Kurskorrektur ist wichtig, bleibt aber auf halbem Weg stecken. Es ist nicht nachvollziehbar, warum die Regierung am Projekt Bypass festhält, obwohl dieses den Zielen der Mobilitätsstrategie widerspricht.»

Umverkehr sieht laut Zürcher trotz technischen Innovationen keine verbesserte Berechtigung für den MIV: «Lärm macht krank und der Autoverkehr ist zusammen mit den Lastwagen die grösste Lärmquelle. E-Autos sind nur bei einer Geschwindigkeit bis zu maximal 35 km/h leiser als fossil betriebene.» Bei höheren Geschwindigkeitsbereichen dominiere das Rollgeräusch. Es gebe leider keinen Grund, anzunehmen, dass das Lärmproblem plötzlich von alleine verschwindet. «Wenn der TCS mit dem schwammigen Verweis auf technologische Entwicklungen Lärmschutzmassnahmen an der Quelle ablehnt, heisst das nichts anderes, als dass er bis auf Weiteres nichts gegen die gesundheitsgefährdende Lärmbelastung tun will», so Zürcher weiter.