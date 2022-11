Donald Trump will amerikanischer Präsident werden

«Um Amerika wieder grossartig und glorreich zu machen, verkünde ich heute Abend meine Kandidatur als Präsident der Vereinigten Staaten», sagte Trump am Dienstagabend im Ballsaal seines Anwesens Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida vor zahlreichen Anhängern.

Trump reichte in der Nacht auf Mittwoch die offiziellen Unterlagen für eine Präsidentschaftskandidatur bei der US-Bundeswahlkommission ein.

Trump hat bei den Midterms eine Niederlage einstecken müssen. Inwiefern beeinflusst es das Rennen um das Weisse Haus in seiner Partei?

Durch die Niederlage konnte man vor allem beobachten, dass sich republikanische Politiker mehr und mehr von Trump distanzieren. Auch die, die von Trump überzeugt waren. Die Enttäuschung über die Niederlage ist einfach unglaublich gross. Und diese Niederlage kreiden sie Trump an. Somit ist der Rückhalt in der eigenen Partei nicht mehr der gleiche, wie damals 2015 und 2016.