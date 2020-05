Aktualisiert 05.05.2020 04:09

Feuerwehrkommandant über Einsatz

«Für die Rettung des Mannes waren wir beim Eintreffen bereits zu spät»

Am Samstagabend ist auf dem Camping in Thörishaus BE ein Mann bei einem Wohnwagenbrand gestorben. Der Feuerwehrkommandant, der vor Ort war, spricht vom tragischen Einsatz.

In der Nacht auf Sonntag ging bei der Feuerwehr Neuenegg im Kanton Bern ein Alarm ein. «Brand auf dem Campingplatz in Thörishaus», war die Meldung. 14 Einsatzkräfte rückten sofort zum Camping aus. Vor Ort erwartete sie eine Feuerhölle. Vor einem Holzwohnwagen, aus dem Flammen schossen, trafen sie erst auf eine schwer verletzte Frau. Im Innern – so wurde der Feuerwehr klar – musste sich zudem noch eine weitere Person befinden. Es galt nun, ins Innere des Caravans vorzudringen.

«Wenn bei uns der Alarm eingeht, dann müssen wir jeweils mit allem rechnen», sagt Patrick Weber, Kommandant der Feuerwehr Neuenegg. Ein solches Inferno, wie das vom Wochenende, gebe es zum Glück nur sehr selten – «ein solch heftiger Einsatz beschäftigt», sagt Weber.

Denn obwohl die Feuerwehr beim nächtlichen Einsatz alles gegeben hatte, konnte sie den Mann nur noch tot aus dem brennenden Wagen bergen. «Für die Rettung des Mannes waren wir beim Eintreffen bereits zu spät» , sagt Weber. Die Frau hingegen, die schwere Brandverletzungen aufwies, konnten sie nach der medizinischen Erstbetreuung der Sanität übergeben.

Gefahr für Feuerwehrleute bei Wohnwagenbrand

Um solche Geschehnisse auch in den Folgetagen richtig verarbeiten zu können, brauche es Betreuung, weiss der Feuerwehrkommandant aus Neuenegg. «Wir besprechen den Vorfall später im Team. Wenn wir merken, dass jemand stärker zu kämpfen hat, fordern wir auch externe Hilfe an», sagt Weber. Denn obwohl die Einsatzkräfte ausgebildet sind, sind Brände, die Todesopfer fordern, auch für sie nichts Alltägliches.

Patrick Weber, Kommandant der Feuerwehr Neuenegg Feuerwehr Neuenegg

Trotz der Tragödie und den prägenden Bildern ist man bei der freiwilligen Feuerwehr jetzt aber froh, dass der Einsatz doch noch so gut wie überhaupt möglich ausgegangen ist. Die Löscharbeiten auf dem Campingplatz waren nämlich auch für die ausgerückten Feuerwehrleute nicht ungefährlich. «In Wohnwagen gibt es Gasflaschen, meist steht noch ein Grill herum, die erhitzten Pneus könnten explodieren – da ist höchste Vorsicht geboten», weiss Weber. Mittels Wärmebildkamera habe man den Brandort abgesucht. «So wussten wir, wo allfällige Gefahren lauern.» Der Feuerwehr gelang es so, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und den Brand schliesslich zu löschen.

Polizei ermittelt