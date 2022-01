Im Baum verfangen - «Für die Rettung des Vogels gab es viel Applaus»

Dieser Hamster konnte bei einem Brand in einer Wohnung im Kreis 10 gerettet werden.

Di e SRZ leistet im Jahr me hrere H undert tierische Rettungseinsätze . Im Juni retteten Einsatzkräfte einen jungen Reiher, der sich in einer Wohnung verirrt hatte.

Am Utoquia verfing sich kürzlich ein Vogel in einem Baum. Eine angehende Berufsfeuerwehrfrau befreite das Tier aus seiner misslichen Lage .

Markus Straub aus Winterthur kam am Montag per Zufall beim Bellevue vorbei, als er mehrere Einsatzkräfte um einen Baum stehen sah, wie er gegenüber 20 Minuten erzählt. «Ich schaute nach oben und sah einen Vogel, der sich im Baum verfangen hatte. Er zappelte ein wenig, konnte aber nicht wegfliegen.»

Eine Frau sei dann mit einer Leiter hochgestiegen, habe das Tier befreit und anschliessend in einem Korb nach unten getragen. Für die Rettungsaktion gab es laut Straub viel Applaus. «Es ist wirklich unglaublich schön, dass sich in so einer grossen Stadt jemand um diesen Vogel gekümmert hat», sagt der 68-Jährige.