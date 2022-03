Basel – Täter nach Attacke mit Baseballschläger auf der Flucht

In der Breisacherstrasse wurden am Donnerstagabend zwei junge Männer angegriffen und verletzt. Einer der Täter schlug mit einem Baseballschläger zu.

Unbekannte haben am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr in der Breisacherstrasse in Basel einen 20- und einen 22-jährigen Mann angegriffen und verletzt. Wie die Basler Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, attackierten die Täter die beiden jungen Männer mit einem Baseballschläger. Der 20-Jährige ging dadurch zu Boden und wurde dann noch mit Fusstritten traktiert. Sein 22-jähriger Kollege wurde derweil von einem der Angreifer mit einer Stichwaffe bedroht. Im Gerangel stürzte er ebenfalls zu Boden und wurde dabei verletzt.