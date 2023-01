Corona-Leaks : Für die Wiederwahl von Alain Berset könnte es eng werden

Im Parlament verliert der Bundespräsident an Rückhalt. Nun wird er auch von Mitte-Politikern kritisiert, während seine Partei nach wie vor zu ihm hält.

…dies schätzt zumindest Mitte-Nationalrat Leo Müller so ein.

Während die SP nach wie vor hinter ihm steht, verliert er zunehmend auch in der Mitte an Rückhalt.

Zuletzt, weil sein ehemaliger Kommunikationsberater Informationen an Ringier-Chef Marc Walder weitergegeben haben soll.

Immer wieder steht Bundespräsident Alain Berset in den Schlagzeilen.

Schon in der Wahl zum Bundespräsidenten bekam Alain Berset nur 140 Stimmen. Ende Jahr gehts für Berset um die Wiederwahl zum Bundesrat . Dies könnte nach mehreren Skandalen und den Corona-Leaks aber eng für ihn werden. Peter Lauener, der ehemalige Kommunikationschef von SP-Bundesrat Alain Berset, soll Marc Walder, CEO von Ringier, regelmässig mit vertraulichen Informationen zur Corona-Politik des Bundes gefüttert haben.

Rückhalt bröckelt auch in der Mitte

Aufgrund diesen Enthüllungen verliert Berset nun auch in der Mitte an Rückhalt, schreibt die «SonntagsZeitung» und zitiert Mitte-Nationalrat Leo Müller: «Die Basis von Berset im Parlament sinkt», sagt er. Mitte-Ständerat Peter Hegglin fordert von Berset vollständige Transparenz, «sonst könnte es für ihn eng werden». Noch weiter geht Alois Gmür: «Wenn sich in der Untersuchung bestätigt, dass Berset etwas gewusst hat, muss er zurücktreten.»