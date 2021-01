Die zweite Woche des Veganuary ist angebrochen und wenn man sich so umhört, ist der diesjährige Monat ohne tierische Produkte ein ziemlicher Trend.

Doch wer von einem auf den anderen Tag auf eine Ernährung, ganz ohne tierische Produkte, umstellt, dem oder der präsentieren sich einige Hürden. Was soll man kochen? Wo kriegt man die Zutaten her? Wie ersetze ich Käse, Eier, Milch und Butter in meinen Lieblings-Rezepten?