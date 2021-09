Zertifikatspflicht - Für diese Aktivitäten brauchst du ein Covid-Zertifikat

Kann mich die Wirtin oder der Wirt rauswerfen? Sitzt zum Beispiel ein Gast schon am Tisch und kann kein Zertifikat vorweisen, wird dieser von der Wirtin oder dem Wirten aufgefordert, das Lokal zu verlassen. Für Hotelübernachtungen gilt hingegen keine Zertifikatspflicht. In diesem Fall muss das Zertifikat nur für den Zugang zum Hotelrestaurant geprüft werden.

Gilt auch an Unis eine Zertifikatspflicht? Die Kantone oder die Hochschulen können eine Zertifikatspflicht für den Studienbetrieb auf Bachelor- und Masterstufe vorschreiben. In diesem Fall entfallen die Maskenpflicht und die Beschränkung der Belegung auf zwei Drittel.

Ich habe mich im Ausland gegen Corona impfen lassen. Wird mein Covid-Zertifikat akzeptiert?

Derzeit sind nur die Zertifikate der am EU Digital Covid Certificate angeschlossenen Länder mit dem Schweizer System technisch kompatibel. Neu sollen alle Personen, die mit einem von der European Medicines Agency (EMA) zugelassenen Impfstoff im Ausland geimpft wurden und die in der Schweiz einen Wohnsitz haben oder in die Schweiz einreisen, ein Schweizer Covid-Zertifikat erlangen können. Wie im angrenzenden Ausland soll der Zugang zum Zertifikat nicht auf sämtliche WHO-Impfstoffe ausgedehnt werden. Die Betroffenen sollen sich an eine Kontaktstelle im Kanton wenden.