Perspektive Bahn 2050: Bundesrat Rösti will für Bahnausbau 2,6 Milliarden

Für den langfristigen Ausbau der Bahn hat der Bundesrat die «Perspektive Bahn 2050» verabschiedet, welche die bisherige «Langfristperspektive Bahn» ablöst. Mit der neuen Strategie soll künftig beim Bahnausbau ein Schwergewicht in und zwischen den Agglomerationen gesetzt werden. Hier liegt gemäss Bundesrat das grösste Verlagerungspotenzial. So soll das Bahnangebot vor allem auf kurzen und mittleren Distanzen verbessert werden, etwa mit zusätzlichen S-Bahn-Angeboten und einer Aufwertung der Vorstadt-Bahnhöfe. Auf längeren Strecken will der Bundesrat die Bahn dort ausbauen, wo sie gegenüber dem Strassen- und Flugverkehr noch nicht konkurrenzfähig ist. Im Güterverkehr soll der Zugang zur Bahn mit neuen Umschlags- und City-Logistik-Anlagen verbessert werden.