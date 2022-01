San Francisco : Für diese heruntergekommene Bleibe zahlte ein Käufer zwei Millionen Dollar

Das «alte Haus von Rocky-Tocky» ist wohl ein Palast dagegen: Eine absolute Bruchbude in San Francisco ist für umgerechnet 1,8 Millionen Franken verkauft worden. Der Grund für den stolzen Preis ist die noble Nachbarschaft.

1 / 10 Dieses Haus (rechte Bildmitte) protzt nicht eben mit äusseren Reizen. Google Street View Die Farbe blättert ab … Compass.com … und der Hinterhof macht auch nicht viel her. Compass.com

Darum gehts Die Immobilienpreise in San Francisco sind hoch.

So wechselte nun ein reichlich heruntergekommenes, 120 Jahre altes Holzhaus für satte zwei Millionen Dollar den Besitzer.

Allerdings wird der Besitzer oder die Besitzerin in einer noblen Nachbarschaft wohnen.

«Das ist das übelste Haus in der besten Nachbarschaft, was es zu einer tollen Gelegenheit macht»: Mit diesem Argument pries die Immobilienplattform Compass ein Haus an der Day Street 320 in San Francisco an. Die Bilder des anfangs für 1,4 Millionen Dollar ausgeschriebenen Hauses belegen vor allem den ersten Teil der Aussage: Abblätternde Farbe, vernachlässigte Böden und Wände, eine schwer heruntergekommene Küche und ein einziges, nun ja, etwas schmuddeliges Badezimmer locken solvente Käufer nicht eben auf den ersten Blick an.

Doch eben: Die Nachbarschaft machts. Denn die 120 Jahre alte, aus Holz gezimmerte Bleibe mit 195 m² Wohnfläche steht an der Day Street 320 in einer beliebten Wohngegend im Stadtteil Noe Valley – und bietet, so heisst es im Inserat, «die Chance, so hell zu scheinen wie die Nachbarn. Vorausgesetzt, man bringt auch das nötige Kleingeld für eine umfassende Renovation oder einen schmucken Neubau mit.

Wie die «New York Post» schreibt, war das Haus zunächst für eine knappe Million Dollar ausgeschrieben. Dann schossen die Gebote in die Höhe – und schliesslich erhielt eine unbekannte Käuferschaft für 1,97 Millionen Dollar (umgerechnet gut 1,8 Mio. Franken) am 7. Januar den Zuschlag. «Wir hatten dann ein Gebot von 1, 6 Millionen», so Maklerin Kim Wiley von Compass. «Doch dann erwachte bei den Interessenten der menschliche Hang zur Konkurrenz.»

Unter dem Strich ist das Haus also trotz seines beklagenswerten Zustands eine gute Investition. Wie die «Post» weiter berichtet, liegt der Durchschnittspreis in der Gegend derzeit bei 2,6 Millionen. Die Dauer von der Ausschreibung bis zum Verkauf liegt gerade mal bei elf Tagen.

