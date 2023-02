Top 10: Für diese Jobs gibts noch die meisten offenen Schnupperlehren

Wer vor der Berufswahl steht, hat eine gewaltige Auswahl an Möglichkeiten. Das kann eine grosse Herausforderung sein. Eine Möglichkeit, einen Beruf kennen zu lernen, bieten Schnupperlehren. Man bekommt Einblick in den Arbeitsalltag, den man später mindestens in der Lehre für mehrere Jahre und eventuell noch viel länger ausübt.