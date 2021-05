Bearbrick Teddys - Für diese Plastik-Bären blättern Fans bis zu 160’000 Franken hin

Sie sehen aus wie etwas, was in die Spielzeugtruhe gehört. Doch diese Teddys sind alles andere als für Kinderhände gedacht.

Die Bären gibt es in sechs verschiedenen Grössen, die jeweils in Prozent angegeben werden. Das gängigste Format ist 100%, diese Bären sind sieben Zentimeter gross. Die kleinsten sind 3,5 Zentimeter gross und die grössten messen 70 Zentimeter – letztere sind die sogenannten 1000% Bearbricks. Sie sind am seltensten und kosten somit auch am meisten Geld. Damit der Sammlerwert so richtig in die Höhe schnellt, sind alle Serien limitiert und kommen meist nur einmal auf den Markt.