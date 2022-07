Kinostarts Juli 2022: Für diese Rolle wurde Natalie Portman zur Gym-Pumperin

Der Trailer zu «Thor: Love and Thunder».

«Thor: Love and Thunder»

Natalie Portman als Donnergöttin mit muskulösen Oberarmen: Der Trailer zu «Thor: Love and Thunder» sorgte im Netz für Gesprächsstoff. «Es gab viel Krafttraining und Proteinshakes», sagt Portman zur «Vanity Fair».

Schon allein das Cape ihrer Figur Mighty Thor sei so schwer gewesen, dass es dafür viel Kraft im Oberkörper braucht.

Portmans Training

Die Superheldinnen-Rolle ist für Portman neu, wie sie bei «Variety» erzählt: «Bei ‹Black Swan› wurde ich gebeten, mich so klein wie möglich zu machen. Hier sollte ich so gross wie möglich werden. Das ist eine grossartige Herausforderung – und auch eine Geisteshaltung als Frau.»

Darum gehts

Taika Waititi lässt den titelgebenden Donnergott (Chris Hemsworth) auf den Killer Gorr (Christian Bale) los – der will nämlich alle Götter auslöschen.

An Thors Seite sind die Guardians, dieses Mal kämpft er auch gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Jane (Natalie Portman) alias Mighty Thor. Sie schwingt den magischen Hammer Mjölnir und ist nun ebenfalls eine Donnergöttin.

Waititis Handschrift

Oder wie der Regisseur selbst in einem Insta-Livestream sagte: «Es ist, als hätten uns Zehnjährige gesagt, was in einem Film vorkommen soll, und wir haben zu allem Ja gesagt.»