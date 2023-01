Bundesliga: Für diese Summe würde Gladbach Yann Sommer doch noch ziehen lassen

Bayern-Deal nicht vom Tisch : Für diese Summe würde Gladbach Yann Sommer doch noch ziehen lassen

Die Transferposse um Nati-Goalie Yann Sommer hält die Bundesliga seit über einer Woche in Atem. Das vorläufige Ende der Geschichte: Sein Verein Borussia Mönchengladbach liess am Samstag verlauten, dass man dem 34-Jährigen ein Transferverbot erteilt hätte.

Am Dienstag schreibt nun die Bild, dass Gladbach für eine Ablöse von rund acht bis zehn Millionen Franken seinen Stammgoalie doch ziehen lassen würde. Die Begründung: So viel Geld bräuchte man ungefähr, um einen würdigen Ersatz umgehend verpflichten zu können. Heiss gehandelter Kandidat: Der Luzerner Jonas Omlin (28), der zurzeit in Frankreich bei Montpellier spielt. Dessen Ablöse würde sich in dieser Höhe befinden.