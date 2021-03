Drama-Aus für Juventus Turin : Für diese Szene hagelt es Kritik für Cristiano Ronaldo

Juventus Turin schied am Dienstag auf dramatische Weise aus der Champions League aus. Superstar Cristiano Ronaldo hat Mitschuld daran.

Porto schaffte am Dienstag die Sensation. Nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel standen die Portugiesen in Turin bereits mit dem Rücken zur Wand. Juve schaffte in Überzahl das 2:1 und erzwang die Verlängerung. Porto, in der Offensive praktisch nicht existent, stemmte sich gegen die rollenden Angriffe der Italiener. Dann, in der 115. Spielminute, bekamen die Gäste einen Freistoss zugesprochen. Sergio Oliveira traf zum 2:2. Adrien Rabiot brachte die Hausherren zwar postwendend in Führung (117.). Durch das zusätzliche Auswärtstor schaffte Porto aber nach dem 3:3-Gesamtscore den Sprung in die Viertelfinals.