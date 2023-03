Basel: Für diesen Brücken-Neubau brauchte es Sprengstoff

Rund zwei Jahre zuvor begannen die Arbeiten an der neuen Johanniterbrücke. Auf diesem Bild vom 16. September 1965 werden die Verbreiterungen an die alte Brücke angebaut. Zu sehen sind auch noch die Tramschienen auf der alten Brücke.

Am 8. März vor 56 Jahren wurden die mittleren Pfeiler der alten Johanniterbrücke in Basel gesprengt. Dies geschah im Rahmen des Neubaus in den 60er-Jahren. Hauptziel der Bauaktion war eine Verbreiterung. Beim Umbau wurden zunächst die beiden Seitenelemente der neuen Johanniterbrücke links und rechts der alten Brücke errichtet. Danach wurde die alte Johanniterbrücke Stück für Stück abgetragen. Bevor der Neubau an seiner Stelle stehen konnte, wurden auch die zwei mittleren Brückenpfeiler gesprengt, da sie für das neue Design und die Statik der Johanniterbrücke nicht mehr benötigt wurden.

Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts gab es in Basel bloss einen Weg über den Rhein und das war die Mittlere Rheinbrücke. Im 19. und 20. Jahrhundert hat die Industrialisierung dazu geführt, dass die Bevölkerung von Basel rasant anwuchs. Somit wurden weitere Brücken über den Rhein geplant. Darunter auch die erste Johanniterbrücke, die zwischen 1879 und 1882 gebaut wurde. Der Bau der Brücke orientierte sich in Sachen Stil und Technik an der Wettsteinbrücke, die in den Jahren zuvor errichtet worden war.