Beauty-Filter für 10 Franken: So gefährlich ist der Tiktok-Hype

Tiktok und seine Filter stehen schon seit längerem in der Kritik. Beauty-Filter verzerren das Gesicht und sorgen für kleinere Nasen, grössere Augen und Lippen, einen perfekten Teint und einen schlankeren Look. Mittlerweile funktionieren viele von ihnen so fehlerfrei, dass kaum noch zu unterscheiden ist, was Realität ist und was eine optimierte Version davon.

Verräterisch waren bisher die Glitches, die hier und da mal auftreten (die Momente, in denen der Filter verrutscht und sichtbar wird), sowie die Anzeige am Bildrand unten links. Hier konnte man bisher ablesen, dass ein Filter über das Bild gelegt wurde, wie er heisst, und ihn auch selbst ausprobieren. Zumindest bis jetzt.

Filter auf dem nächsten Level

Denn seit kurzem kursieren Filter auf Tiktok, die Userinnen und User zuvor via externer App gekauft haben. Für satte 10.50 Franken im Monat (in Deutschland sind es zwölf Euro) kann man die Filter der App Persona nutzen, bereits vorhandene Videos bearbeiten oder direkt in der App aufnehmen.

Seitlich bestimmt ein Regler, wie stark der Filter zum Einsatz kommt. Schiebt man ihn nur wenig nach oben, wirkt der Effekt fast natürlich. Zumindest, solange man ihn nicht mit dem unbearbeiteten Original vergleicht. Das Besondere: Der Filter verrutscht quasi nie – und wird bei Tiktok nicht ersichtlich angezeigt.

So sieht Beautyredaktorin Malin eigentlich aus, … Malin Mueller … so mit dem Filter bei einer Stärke von circa 50 Prozent … Malin Mueller … und so bei maximaler Filterstärke. Das Ganze funktioniert – wie in den Tiktoks oben erkennbar – auch im Bewegtbild. Malin Mueller

Problematischer Effekt

So wird für Nutzerinnen und Nutzer besonders schwierig, überhaupt zu erkennen, dass sie gerade kein natürliches Bild sehen. Die Folge: Zwangsläufig vergleicht man sich mit unrealistischen und unerreichbaren Standards und bewertet das eigene Spiegelbild schon beim kleinsten Pigmentfleck als minderwertig.

Besonders problematisch wird diese Tatsache, wenn man Folgendes bedenkt: In einer von ExpressVPN in Auftrag gegebenen Studie über die Gen Z gaben 93 Prozent der Befragten an, dass Social Media ihr Selbstwertgefühl beeinflusst. Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper, mentale Probleme und eine erhöhte Nachfrage nach Schönheits-OPs sind Folgen, die man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte.