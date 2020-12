Die Jacke, die Polizeiweste und der Gurt mit all den Arbeitsgeräten hängen über Stühlen, der Käse ist geschnitten und der Tisch gedeckt. So sah es an Heiligabend in einem Aufenthaltsraum der Kantonspolizei Thurgau aus. Im Facebook-Post heisst es: «Die Besatzung von Bodan 635 hat sich gestern vor Beginn der 10-stündigen Heiligabend-Nachtschicht ein kurzes Weihnachtsmenü gegönnt.» Wie das Bild zeigt, gab es für die beiden Polizisten der Patrouille Raclette.