Rund eine Arbeitswoche braucht es, um die «Stiva Retica» in ein neues Kleid zu packen. Bei der «Stiva Retica» handelt es sich um einen ehrwürdigen Waggon der Rhätischen Bahn. Bereits 1929 wurde er in Betrieb genommen. Nun dient er als Speisewagen. Für das neue Kleid verantwortlich war die Sirek Büchel AG. Zusammen mit der Rhätischen Bahn klebte das Unternehmen rund 60 Quadratmeter Folie auf den Waggon. Über 660 Nieten wurden dabei von Hand ausgeschnitten.

Die neue Folie verwandelt den Waggon vom «Calanda-Design» in ein Maiensäss auf Rädern. Der Speisewagen in der Holzoptik hat auch eine entsprechende Inneneinrichtung. Im «Bünder Stübli» werden regionale Spezialitäten serviert.

Der Waggon ist schon seit 1929 in Betrieb.

Die «Stiva Retica» wurde in ein rollendes Maiensäss umgewandelt.

Imposante Strecke

Die «Stiva Retica» ist an den Novemberwochenenden im Bündnerland unterwegs. Der Waggon verkehrt am Mittag von Chur nach St. Moritz und am Nachmittag wieder zurück nach Chur. Dabei passiert er die Unesco-Welterbe-Strecke Albula mit dem Landwasserviadukt. Die Fahrt dauert rund zwei Stunden.