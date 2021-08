Oberhallau SH - Für dieses Rennen lässt sich ein ganzes Dorf testen

Das ganze Dorf wird dann zum Fahrerlager, in jeder Scheune steht ein Bolide. Rund 250 Rennfahrerinnen und Rennfahrer nehmen am Rennen teil.

In Oberhallau im Kanton Schaffhausen macht am Wochenende die internationale Motorsport-Szene Halt.

Rund 450 Einwohnende zählt Oberhallau im Kanton Schaffhausen und praktisch alle packen beim Bergrennen, das seit 98 Jahren in der Klettgauer Gemeinde ausgetragen wird, irgendwie mit an. Jeweils am letzten Augustwochenende macht der internationale Motorsport Halt in Oberhallau. Der Anlass sei in diesem Ausmass gemäss den Organisatoren «einmalig in der Schweiz». Jetzt jagen nach der Corona-Pause vergangenes Jahr wieder 250 Rennfahrerinnen und -fahrer die drei Kilometer lange Strecke den Kamm des Oberhallauerbergs hinauf.