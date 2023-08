Ferrari 500 Mondial Spider als Wrack - für 1,5 Millionen

… der am 17. August in Pebble Beach versteigert wird.

Mitte August kommen bei Sotheby’s in Monterey in Kalifornien 20 historische Ferraris unter den Hammer.

Es ist ein Anblick, der jedem Oldtimer-Fan Tränen in die Augen treibt: In einem schmucklosen Lagerraum steht ein verbeultes, von Korrosion gezeichnetes Chassis eines Sportwagens von 1954, das selbst hochbegabte Schrauber nur noch den Kopf schütteln lässt: Um den Wagen wiederherzustellen, dürften Tausende Stunden und ein kleines Vermögen für die Beschaffung der fehlenden Teile notwendig werden.

Und dennoch scheint das Wrack dieses seltenen Ferrari 500 Mondial Spider aus dem Jahr 1954 eine ganz besondere Anziehung zu besitzen: Nur so lässt sich erklären, dass das renommierte Auktionshaus Sotheby’s bei der kommenden Versteigerung historischer Fahrzeuge am 17. August im kalifornischen Monterey für das Cabrio einen Erlös von sage und schreibe zwischen 1,2 und 1,6 Millionen Dollar erwartet. Doch es gibt einige gute Gründe dafür.

Bewegte Geschichte

So etwa die Exklusivität des angebotenen Renners. Denn von diesem Modell mit Karosserie von Pininfarina wurden gerade einmal 13 Exemplare gebaut – der Wagen mit der Fahrgestellnummer 046 ist erst der zweite aus der Serie. Dann wäre noch seine Geschichte zu nennen: Mit dem früheren Ferrari-Werksfahrer Franco Cortese am Steuer nahm der einst feuerrote Flitzer an der Coppa della Toscana und der legendären Mille Miglia und weiteren Rennen wie etwa der Targa Florio teil, bevor er von Karosseriebauer Scaglietti umgebaut wurde.

45 Jahre in Lagerräumen zugebracht

Schliesslich crashte der Wagen in einem Rennen und brannte aus. Danach ging das Wrack erneut durch mehrere Hände und verbrachte schliesslich 45 Jahre in seinem jetzigen Zustand in Hallen in Florida und Indianapolis. Zum Wagen gehört auch ein Dreiliter-Vierzylinder aus den 50ern mit 260 PS aus einem Ferrari 750 Monza samt Getriebe und Antriebsstrang. Der Käufer oder die künftige Käuferin darf sich also auf ein aussergewöhnlich exklusives Gefährt freuen – wenn es denn einmal restauriert ist.