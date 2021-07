Studie der ZHAW : Für digitale Konzerte will die Schweiz noch nicht recht bezahlen

Konzerte sind bei den Schweizerinnen und Schweizern durchaus beliebt. Sie wären aber auch bereit, für eine digitale Variante zu bezahlen. Je nach Veranstaltung bis zur Hälfte des Normalpreises.

Für eine digitale Aufführung einer Oper oder eines Theaterstücks würden die Befragten am meisten bezahlen. Nämlich 48,4 bzw. 53,2 Prozent des normalen Eintrittspreises.

Am beliebtesten sind Konzerte und Musikfestivals. Am Ende der Rangliste fungieren Messen.

Ob Schlagzeugsolo, Torjubel oder Wagner-Fortissimo: Erlebnisse vor Ort bleiben trotz der Pandemie die bevorzugte Veranstaltungsform der Schweizer Bevölkerung: 87,5 Prozent geben an, dass sie Live-Events als sehr wichtig oder wichtig erachten. Für die Bevölkerung zwischen 45 und 59 Jahren plus ist dies besonders wichtig. Sie möchten für den Konsum einer Veranstaltung am ehesten aus dem Haus kommen. (90,9 Prozent).