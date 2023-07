Gebühren: «Für Dokumente sollten Gemeinden nicht mehr als 20 Franken berechnen» 

Bei Gebühren für Dokumente und Dienstleistungen von Gemeinden zeigen sich in der Schweiz sehr grosse Unterschiede.

40 Franken für eine Anmeldung bei der Gemeinde (Zürich). Inwiefern ist das gerechtfertigt?

Für Ausweise und ähnliche Dokumente, über die jede Bürgerin und jeder Bürger verfügen muss, sollten keine Gebühren erhoben werden. Für Ausweise und ähnliche Dokumente, über die nicht jede Bürgerin und jeder Bürger verfügen muss, sollten Gemeinden nicht mehr als den direkten Aufwand in Rechnung stellen, was in der Regel den Betrag von 20 Franken nicht übersteigen sollte.