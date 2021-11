Schweizer Familie – Für ein besseres Hotelzmorge

So kann der Tag starten: Das Frühstück in der Kartause Ittingen.

Frühstücksbuffets gehören heutzutage zu einem Hotel. Also eine grosse Auswahl, von Müesli über Eier – weich oder hart gekocht, gerührt oder gebraten – hin zu verschiedenen Joghurts und der kompletten Palette an Kaffees. Aber wer frisch gepressten Saft, besondere Sorten Käse und Trockenfleisch, knuspriges Brot oder ein glänzend buttriges Croissant statt industrieller Produkte möchte, muss ein Fünf-Sterne-Hotel aufsuchen. Ausnahmen gibts natürlich. «Bed and Breakfasts sind oft Geheimtipps», sagt Dominik Flammer vom Culinarium Alpinum in Stans, der eine Kampagne fürs Hotelfrühstück lanciert hat, damit dieses nicht nur besser, sondern auch regionaler wird (siehe Interview Seite 52). Wie beim Mittag- oder Abendessen zählen beim Frühstück sowohl die Qualität der Zubereitung als auch die Herkunft und damit die Frische und Originalität der Produkte.