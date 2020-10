Wildtier-Fotograf im Interview«Für ein gutes Foto verbringt man Tausende Stunden in der Natur»

Die Wildkatze in der Schweiz

In der Schweiz ist die Wildkatze vor allem im Jura anzutreffen. Auf den ersten Blick lässt sich die Wildkatze kaum von den 1,6 Millionen Hauskatzen unterscheiden, die in der Schweiz leben. Dennoch gibt es einige Unterschiede: So sind Wildkatzen meist durch ihren buschigen, stumpfen Schwanz zu erkennen, der oft von zwei oder drei schwarzen Ringen gezeichnet ist.