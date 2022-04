Einkaufstasche gestohlen : «Für eine alleinerziehende Mutter wie mich ist das viel Geld»

Einer Lysserin wurde die volle Einkaufstasche aus dem Velokorb gestohlen. Nach einem Facebook-Aufruf hat die Geschichte zumindest teils ein Happy End.

Während sie am Einkaufen war, wurde einer Frau aus Lyss die Tasche aus dem Velokorb gestohlen.

Claudia S.* begab sich am Mittwochabend mit ihrem Velo auf Einkaufstour: Im Coop in Lyss BE besorgte sie erst Milch, Eistee, Sandwiches und anderes, ehe es weiter zu Lidl ging. Da sie die schwere Einkaufstasche nicht mit rein nehmen wollte, deponierte sie diese im Korb ihres Damenvelos.