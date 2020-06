Corona-Fragebogen

«Für eine besondere Frau gehe ich nun wieder öfters raus»

Heute mit Patrik Wägeli (29), Thurgauer Marathonläufer und Landwirt, Schweizer Meister 2019. Sein grosses Ziel sind die Olympischen Spiele 2021 in Tokio.

Wie sehr beschäftigt Sie das Coronavirus?

Anfangs gab es viele unerwartete Umstellungen wie beispielsweise die Absage wichtiger Wettkämpfe. Ich habe für den Zürich Marathon trainiert und war in einer super Form. Nach dem Aus war unklar, was und vor allem wie ich trainieren soll. Für den optimalen Marathon muss ich mich rund drei bis vier Monate vorbereiten, und ich kann nicht von heute auf morgen einen Wettkampf bestreiten. Der Aufbau ist sehr komplex. Doch mittlerweile habe ich die Situation akzeptiert und kann gut damit umgehen.

Welchen Einfluss hat die aktuelle Lage auf Ihren Alltag?

Wie haben Sie während des Lockdown trainiert?

Glücklicherweise durfte man jederzeit nach draussen. Somit konnte ich meine Laufeinheiten fast uneingeschränkt – ausser Bahntrainings – absolvieren und mein Training somit durchziehen. Nur das Krafttraining mit den Geräten konnte ich leider nicht mehr machen, ich habe daher unser Wohnzimmer in ein kleines Fitnessstudio umgewandelt, um wenigstens Rumpfkraft und Stabilitätsübungen machen zu können. Aber alles in allem konnte ich trotz Krise fast ideal trainieren. Obwohl eben unklar ist, wie der Aufbau aussieht.

Wie hat sich Ihr Training seit dem 11. Mai verändert?

Ich kann wieder Intervalle auf der Bahn absolvieren sowie in den Kraftraum gehen und somit die intensiven Trainings optimal machen.

Gehen Sie nun wieder öfters aus dem Haus und wofür?

Wie verbringen Sie in diesen Wochen Ihre Freizeit?

Welche Corona-Challenge haben Sie ausprobiert?

Ich habe an mehreren virtuellen Rennen via die App ViRace teilgenommen. Dies fand ich toll, denn ich konnte mich mit anderen messen, die das gleiche Rennen einfach an einem anderen Ort rannten. Weiter habe ich mit meiner Freundin die Koala-Challenge ausprobiert. Wir wurden von Emma Coburn (Weltmeisterin über 3000 m Hürden aus den USA; Red.) inspiriert. Jedoch sah es bei ihr um einiges eleganter aus. Wir müssen wohl noch etwas üben.