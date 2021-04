1 / 11 Ab dem 26. April verteilt Dina Rossi auf «3+» rote Rosen an Single-Herren. CHMedia Vorab spricht sie im Interview mit uns über ihre Krebserkrankung, ihre Tochter und den Vater ihrer Tochter. Instagram/piacere_dina Ausserdem verrät sie uns, was es mit ihren Tattoos auf sich hat. Instagram/piacere_dina

Darum gehts Dina Rossi (29) ist die neue Schweizer TV-Bachelorette.

Die Dreharbeiten zur Kuppelshow auf Kreta sind abgeschlossen. Jetzt ist die Berner Influencerin zurück in der Schweiz – «mit einem Kribbeln im Bauch», wie sie sagt.

Kurz vor dem Staffel-Start sprechen wir mit Dina über ihren Auserwählten, ihre Tochter und ihre Tattoos.

Dina über ihre «Bachelorette»-Teilnahme

«Ich mache mit, weil ich denke, dass da ein Mann dabei sein könnte, der wie ich das Abenteuer sucht. Gemeinsame Interessen sind die beste Grundvoraussetzung, sich zu verlieben. Und ich glaube, in Extremsituationen kommt man sich automatisch schneller viel näher. Klar, die Erfolgsquote bei den bisherigen Paaren der Kuppelshow ist nicht hoch, dessen bin ich mir bewusst. Aber ich will mich nicht mit anderen vergleichen. Ich will es selbst erleben.»

Dina über ihren Auserwählten

«Ich habe ein Kribbeln im Bauch. Und ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass ich die richtige Wahl getroffen habe. Einen Schlüsselmoment gab es nicht, die Gefühle haben sich nach und nach entwickelt. Ich habe aber alle Kandidaten sehr geschätzt, ich hatte es lustig und sehr schöne Momente mit ihnen. Es wird eine amüsante Staffel mit vielen Emotionen und ein paar Dramen.»

Dina über die Zeit ohne ihre Tochter

«Für die Zeit der Dreharbeiten ist meine Mutter in unsere Wohnung gezogen und hat sich um meine Tochter gekümmert. Auch bei ihrem Vater war sie oft. Wir haben ein gutes Verhältnis und kümmern uns gemeinsam um sie. Ich habe meine Tochter unglaublich fest vermisst. Jeden Tag haben wir uns via Facetime gesehen und eine Menge Fotos hin- und hergeschickt. Was ich auf Kreta gemacht habe, weiss sie nicht, dafür ist sie mit vier Jahren zu jung. Ich habe ihr gesagt, dass ich weg muss, um zu arbeiten. Das kennt sie von meinen Model-Jobs.»

Dina über ihre Gebärmutterhalskrebs-Erkrankung

«Das ist ein sehr persönliches Thema, über das ich in der Staffel noch ausführlich sprechen werde. Im Moment ist der Zeitpunkt nicht der richtige dafür. Auch, was das Thema häusliche Gewalt, das ich auf Tiktok schon angesprochen habe, angeht. Ich will da noch nicht zu viel vorwegnehmen. Im Moment kann ich so viel dazu sagen: Es geht mir gut und ich bin glücklich.»

Dina über den Insta-Post mit verdächtigem Ring am Finger

«Ob es ein Verlobungsring war, sage ich nicht. Ich habe ja eine Tochter und eine längere Beziehung mit ihrem Vater – das sagt eigentlich schon viel. Was ich mit Sicherheit sagen kann, ist: Ich war noch nie verheiratet, aus verschiedenen Gründen hat es nicht gereicht für eine Hochzeit. Und ich bin als Single in diese Sendung gekommen.»

Dina über ihre Tattoos

… ihr Herz am Nacken: « An meine schweren Zeiten habe ich keine Erinnerungen in Form von Tattoos, die Narben reichen. Ich möchte lieber positive Reminder auf meiner Haut verewigen. Das U nendlichkeitszeichen mit dem Herz habe ich für meine Tochter stechen lassen - sie ist so ein tolles Kind, das musste einfach sein. Um einen Lover ging es da nicht.»

… ihre Rosenkranz-Tätowierung am Fuss: « Ich bin zwar religiös aufgewachsen und habe auch den obligaten ‹ Unti › besucht, wurde aber nie zu etwas gezwungen. D as Rosenkranz -Tattoo bedeutet für mich, wie eigentlich jedes religiöse Symbol, dass man an das Gute glaubt und die Hoffnung nicht verliert – egal , was kommt. »

… ihr Partner-Tattoo am Handgelenk: «Es ist ein Zitat des Rappers Capital Bra und bezieht sich auf sein berühmt berüchtigtes ‹L elele › . Ich habe den Schrift z ug mit meinem Ex stechen lassen . Weil wir uns lange Zeit nicht sagen konnten, dass wir uns lieben, haben wir den Satz immer mit ‹Lelele› ersetzt, so kam dann die Idee für den Schriftzug. Den haben wir übrigens auch füreinander gezeichnet. Ich mag das Tattoo noch immer und finde, dass es eine schöne Idee war – spontane Aktionen sind doch immer die besten.»

… ihr Tattoo über dem Steissbein: «Mein Tattoo über dem Steissbein ist kein Standard-Arschgeweih, sondern ein ‹Dolce Vita›-Schriftzug. Das würde ich mir auf jeden Fall immer wieder stechen lassen, weil ich es als humorvoller Mensch so sehr feiere. Wider Erwarten hat noch keiner meiner Lover je ein Wort darüber verloren. Ich hab mir eigentlich gedacht, es käme eine Reaktion wie ‹Wow, was ist denn das Tolles?›, aber dazu kam es irgendwie nicht.»