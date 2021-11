Anna-Maria Ferchichi konnte für einen Moment ihre Drillinge nicht auseinander halten.

Erst vor wenigen Wochen, genauer gesagt am 11. November 2021, sind Anna-Maria Ferchichi und Bushido (43) Eltern der Drillinge Leonora, Naima und Amaya geworden. Auf Instagram gewährt die stolze Mama seither regelmässig Einblicke in den Alltag mit ihren Töchtern. Bei so viel Ähnlichkeit unter ihren Kindern kann es aber durchaus mal zu Verwechslungen kommen, wie die 40-Jährige in ihrer Instagram-Story zugibt.