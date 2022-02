Non-Ethical-Monogamy: Offene Beziehungsformen nehmen zu

Neue Umfragen zeigen, dass die meisten Paare sich vorstellen können, nicht-monogam zu leben, oder das bereits tun. Dabei wird oft der Begriff Ethical-Non-Monogamy verwendet.

Ethical-Non-Monogamy Eine Beziehung, die Treffen und sexuelle Aktivitäten mit Partnerinnen und Partnern ausserhalb der Kernbeziehung erlaubt. Die häufigsten Beispiele der Nicht-Monogamie sind Swinging, offene Beziehungen und Polyamorie. Ethische Nicht-Monogamie ist kein Fremdgehen, da sich alle beteiligten Parteien der Aktivität ausserhalb (oder innerhalb) der Beziehung bewusst sind und ihr zustimmen.

Wir haben Sexualberaterin Angie Walti gefragt, für wen diese Beziehungsform geeignet ist, wie man mit Eifersucht umgeht und warum man sich keinen Druck machen soll.

Liebe Angie, beobachtest du auch eine Zunahme von offenen Beziehungsformen?

Absolut! Jede zweite Anfrage bei mir in der Praxis hat mit diesem Thema zu tun.

Woran liegt das?

Wir haben in unserer westlichen Welt die Möglichkeit, selbstbestimmter zu leben. Wir sind sehr individuell geworden, finanziell unabhängiger und emanzipierter. Neue Beziehungsformen zu entdecken ist aber nach wie vor ein grosses Privileg, das nicht allen offen steht.

Glücklich zu Zweit? Perfekt! Sich nur schon über die eigene Beziehungsform Gedanken machen zu können und allfällige Anpassungen vorzunehmen, ist ein grosses Privileg. Toa Heftiba / Pexels

Ist der Wunsch nach einer offenen Beziehung immer mit dem Wunsch nach mehr Sex verbunden?

Überhaupt nicht. Eine Öffnung kann sehr individuell sein. Für manche ist Fremdküssen die oberste Grenze. Andere suchen einfach nur Nähe bei einer anderen Person oder verlieben sich, ohne Sex zu haben.

Wo eine offene Beziehung beginnt und wo sie aufhört, ist für alle Paare verschieden. Ketut Subiyo / Pexels

In welcher Situation ist eine offene Beziehung denn das Richtige für ein Paar?

Darauf gibt es keine pauschale Antwort. Ein erster Schritt in einer Beratung ist es, verschiedene Möglichkeiten im Kopf durchzuspielen und genau zu schauen, welche Vorstellung umsetzbar ist bzw. was in der Realität für alle Beteiligten stimmt.

Wie spricht man es an, wenn man eine offene Beziehung will?

Wie bei allen schwierigen Themen bietet es sich an, sich Zeit zu nehmen und einen guten Zeitpunkt abzuwarten. Ein Spaziergang kann helfen oder man plant ein Gespräch bei der nächsten langen Autofahrt.

Was, wenn nur eine Person sich eine Öffnung wünscht?

In einer Beziehung zu sein, heisst Kompromisse zu machen. Was liegt für dich absolut nicht drin? Wie viel kannst du deinem Gegenüber entgegenkommen? Im Austausch bleiben und offen zu sprechen hilft mehr, als komplett abzublocken.

Eifersucht verrät mehr über dich als über die andere Person Angie Walti

Eifersucht ist ein Gefühl, das sich nicht mit Kompromissen verhandeln lässt. Oder?

Eifersucht ist eine super spannende Emotion, weil sie viel mehr über dich verrät als über die andere Person. Wir alle haben Trigger, die Eifersucht auslösen. In Beratungen gehen wir diesen Gefühlen auf den Grund. Was fehlt dir im Moment, dass du Eifersucht überhaupt verspüren musst? Woher kommt sie? Was würde helfen? Mit Selbstreflexion werden Werte und Normen hinterfragt - das kann bei einfachen Fragen anfangen wie zum Beispiel: Muss man als Paar wirklich alle Ferien gemeinsam verbringen? Oder zusammen wohnen?

Entsteht da nicht ein wahnsinniger Druck?

Sich einmal bewusst mit den eigenen Emotionen auseinanderzusetzen, fällt vielleicht schwer - ist aber lohnenswert. Das Fazit kann ja auch ganz einfach sein, dass man sich bewusst gegen eine nicht-monogame Beziehung entscheidet und für die nächsten 50 Jahre zu zweit glücklich ist. Alle bewusst gefällten Entscheide sind wertvoll.

Angie Walti ist selbständige Sexualberaterin mit Praxis in Zürich. Nicolas Bruni, NIC Fotografie

Was müssen Paare mitbringen, damit die offene Beziehung funktioniert?

Kommunikation, Selbstreflektion und ein grosses Vertrauen in die Beziehung.

Stichwort Kommunikation: Soll man sich alles sagen, wenn man sich für eine Öffnung entschieden hat?

Die einen leben nach dem Prinzip: Don’t see don’t tell, andere wollen minutiös wissen, was genau lief, was die Affäre anhatte und was für Sexstellungen praktiziert wurden. Am besten bespricht man auch das vorher genau, um die Bedürfnisse besser zu verstehen und dann Eckpunkte zu schaffen, wie zum Beispiel: Immer nach dem Date mit einer anderen Person rufe ich dich an. Wenn man solche Abmachungen einhält, schafft das grosses Vertrauen.

Nach dem Ausgang ein SMS schreiben: So kann eine Abmachung aussehen, die innerhalb einer offenen Beziehung getroffen wird. Dainis Graveris / Pexels

Eine Zweierbeziehung ist emotional schon kompliziert. Hilft es da, noch mehr Personen hinzuzufügen?

Die einen finden die volle Erfüllung in Swingerclubs, bei Dreiern oder auch bei polyamorösen Beziehungen, in denen in Gemeinschaften gelebt wird. Andere haben Mühe, sich auch nur auf eine Person einzulassen. Das Spektrum, Beziehungen zu leben, ist heute gross. Ob dich etwas glücklich macht oder eher nur Druck ausübt, spürst nur du. Zudem ist deine heutige Entscheidung, welche Beziehungsform du lebst, nicht in Stein gemeisselt.

Wie meinst du das?

Was sich heute vielleicht komisch anfühlt, kann in einer anderen Lebenssituation, unter anderen Bedingungen sehr stimmig sein. Oder man versucht mal was und geht dann doch wieder zu seiner früheren Beziehungsform zurück. Alles ist möglich.

