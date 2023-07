Hornissen: Firma verrechnet 440 Franken für einmal sprühen

So schildert beispielsweise der Sohn einer 84-jährigen Ostschweizerin folgenden Vorfall: Auf dem Gartensitzplatz seiner Mutter entdeckte er eine Hornisse und wollte sie einfangen lassen. Deshalb googelte er nach «Hornissen entfernen Buchs» und stiess so auf die Website Wespen-entfernen.ch, betrieben von einer Firma mit dem Namen 1122 GmbH. Unmittelbar sei ein Schädlingsbekämpfer vorbeigekommen. Dieser habe das vermutete Nest zwar nicht entdeckt, jedoch trotzdem etwas Gift in ein Loch in der Wand gesprüht. Preis: 440 Franken. Zahlbar sofort, keine Rechnung. «Vor zwei Jahren kam jemand von der Feuerwehr – das kostete pauschal 150 Franken», sagt der Sohn gegenüber «Espresso». Eine andere Kundin der Firma sei «so perplex» ab dem Preis gewesen, dass sie gezahlt habe.