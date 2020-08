Begegnung mit Haien

Für einmal hat Tyson «Todesangst» vor einem Gegner

Normalerweise fürchtet Mike Tyson seine Gegner nicht. Bei einem Werbedreh wurde es der Boxlegende aber Angst und Bange.

Der Boxer weilte diese Woche auf den Bahamas. Für den US-Sender Discovery Channel duellierte er sich in der «Shark Week» mit Haien. In der dreiteiligen Challenge wurde Tyson zuerst in einem Käfig zu den Raubfischen hinuntergelassen. Im zweiten Teil kam es zu direkten Begegnungen mit den Haien. Teil drei war dann jener, der Tyson gehörig Angst einjagte. Er musste einen Hai «ausschalten». Aber nicht in Boxmanier, sondern durch Streicheln der sensiblen Sensoren an dessen Schnauze. Wird ein Hai mit der Hand dort berührt, wird das Tier starr und regungslos.