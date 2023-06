Allschwil: Teenager mit Motorrad verunfallt, zwei Verletzte

Zu heftig Gas gegeben: Zwei Jugendliche wurden bei einem Selbstunfall mit einem Roller in Allschwil am Sonntag verletzt.

Für die beiden Teenager (14 und 17) endete die Ausfahrt auf dem Roller am Sonntagabend im Spital. Der Lenker war auf der Baslerstrasse in Richtung Allschwil Dorf unterwegs, als er «aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Herrschaft über sein Fahrzeug verlor», wie die Baselbieter Polizei in einer Mitteilung vom Montag schreibt.