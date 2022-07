Busse für Sirene: «Für einmal Tatütataaa muss ich 650 Franken bezahlen»

Ein 30-Jähriger fuhr am Karfreitag mit einem Veteranenfahrzeug einer Feuerwehr zu einer Kreuzung in Rapperswil-Jona SG. Um den Passanten dort eine Freude zu machen, schaltete er für wenige Sekunden das Blaulicht sowie die Sirene an. Damit hat er wohl den Ausflüglern eine Freude gemacht, seinem Konto aber weniger. Denn der 30-jährige Feuerwehrmann wurde kürzlich von der St. Galler Staatsanwaltschaft wegen missbräuchlicher Verwendung von Blaulicht und Wechselklanghorn per Strafbefehl verurteilt. Er muss demnach eine Busse von 300 Franken sowie Gebühren und Kosten von 350 Franken – also insgesamt 650 Franken – begleichen.