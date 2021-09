Deutsche zufriedener als Schweizer - Für elf Prozent mehr Lohn würden die meisten den Job wechseln

Dies zeigt eine Umfrage der Jobseite Indeed.

Mehr Lohn. Was sich viele insgeheim erhoffen, ist ein wichtiges Kriterium beim Jobwechsel. Dies geht aus einer Umfrage der Jobsuchmaschine Indeed hervor. Dazu befragte das Unternehmen in einer repräsentativen Umfrage 1025 Erwerbstätige aus der Schweiz.