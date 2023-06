Züri Fäscht 2023: Der 20 Minuten-Guide zum Züri Fäscht

1 / 4 Am Züri Fäscht 2023 wird gefeiert und getanzt – wie an jenem vor vier Jahren. tamedia ag Chilbi-Fans können Bahnen besuchen. Andrea Zahler Für Familien findet auf der Rentenwiese ein Familienplausch mit Kinderschminken und Kamelreiten statt. tamedia ag

20-Minuten-Guide – darum gehts: Der 20-Minuten-Guide verrät dir seine Tipps für das Züri Fäscht.

Die Auswahl konzentriert sich auf Anlässe für Familien, Sportskanonen, Adrenalinjunkies und Party-Fans.

Vier lange Jahre haben wir darauf gewartet und nun steht es endlich wieder vor der Tür: Am Freitag, 7. Juli, startet das dreitägige Züri Fäscht in die nächste Runde. Das Programm ist seitenlang – da fällt die Auswahl, wohin man gehen soll, besonders schwer. 20 Minuten hat sich die Anlässe angeschaut und stellt euch die besten etwas näher vor.

Für Familien

Dass die Chilbi für leuchtende Kinderaugen sorgt, ist bekannt. Schneller schlagen aber nicht nur die Herzen der Kleinen, sondern auch die der Grossen, wenn die Bahnen einen bei der energischen Durchsage der Chilbibahn-Betreiber durch die Luft schwingen. Die Stände und Bahnen sind am Züri Fäscht auf dem Sechseläutenplatz, dem Hafendamm Enge, dem Bürkliplatz, vor dem Stadthaus, entlang des Limmatquais und auf dem Mythenquai verteilt.

Für die ganz Kleinen bietet die Joey Kinderkrippe auf der Rentenwiese einen Familienplausch an. Hier können sich Kinder ab drei Jahren schminken lassen, auf dem Mini-Zug herumdüsen und auf dem nostalgischen Karussell auf Pferden im Kreis reiten. Und wer noch genug Power hat, kann sich in der Hüpfburg so richtig austoben.

Für ein weiteres Highlight auf der Rentenwiese sorgt der Zürich Zoo am Samstag und Sonntag Nachmittag. Dann dürfen die Kinder ab sechs Jahren nämlich nicht hoch zu Ross, sondern hoch zu Kamel reiten.

Für Sportskanonen und Adrenalinjunkies

Wer Action sucht, ist am Züri Fäscht genau richtig. An allen Tagen des Events sorgen Profis auf und über dem Wasser für Staunen: Während die Wakeboarderinnen und -boarder auf der Limmat zwischen Münster- und Rathausbrücke ihre Tricks und Sprünge zum Besten geben, balancieren die Highline-Profis auf einer Höhe von 20 Metern über den Zürcher Stadtfluss.

Spannend wirds auch am Yuh Beachmasters: Hier messen sich die besten Beachvolleyballerinnen und -volleyballer im Strandbad Mythenquai – starke Ballwechsel garantiert! Ein weiteres Turnier wird auf dem See ausgetragen: Zwischen dem Hafen Riesbach und der Blatterwiese finden die Schweizermeisterschaften im Kanu Polo statt. Du hast das noch nie gesehen? Dann wird es höchste Zeit – und zwar am diesjährigen Züri Fäscht!

Wem das Zuschauen zu langweilig ist, der oder die kann selber aktiv werden – zum Beispiel beim SUP Race. Einfach einschreiben und ab aufs Brett! Und wem das nicht Action genug ist, für den oder die haben wir noch diesen Tipp: Auf der Zip-Line fliegst du vom Lindenhof zum Limmatquai!

Für Feierwütige

Ob Latin, Electro, Hip Hop, Schlager, Afro Beats oder Rockmusik – am Züri Fäscht gibt es für alle Feierwütigen die passende Party. Auf der Münsterhofbühne sorgen die Caliente-Macher für feurige Latin-Rhythmen, Afro Beats gibt es auf dem Schiffländeplatz. Wer mehr auf Electro und Techno steht, schaut mal in der Grauen Gasse im Niederdorf vorbei oder besucht die Hive-Outdoor-Party bei der Voliere am Zürichsee.

Für Hip-Hop-Fans veranstaltet der Kanzlei Club beim Kiosk auf der Riesbach-Insel die passende Party und die Partymeile der Bierhalle Wolfs auf dem Limmatquai lässt Schlager-Herzen höher schlagen. Und die Rock-Liebhaberinnen und -Liebhaber können an den Live-Konzerten der Coverbands von Pink Floyd, Queen, The Doors & Co. zu ihren liebsten Rock-Klassikern abgehen.

Das ganze Programm findest du hier.