Basel: Für Festival werden Trams mehrere Tage aus Innenstadt verbannt 

Ab Dienstagabend, 20. September, bis 25. September folgt dann die nächste Sperrung wegen mehrerer Baustellen. Infolgedessen verkehrt in diesem Zeitraum kein Tram zwischen Barfüsserplatz und Schifflände. Wer sich durch die Innenstadt bewegen will, geht am besten zu Fuss.

«In den kommenden Tagen kommt es zweimal zu einer längeren Tram-Sperrung in der Basler Innenstadt», so die Basler Verkehrsbetriebe in einer Mitteilung. Grund dafür ist zum einen das Flâneur Stadtraum Festival, das von Donnerstag bis Samstag, jeweils von 18 Uhr bis Mitternacht rund um den Barfüsserplatz und den Marktplatz stattfindet. Das Stadtzentrum wird drei Tage lang zur «temporären Fussgängerzone», dort, wo normalerweise Trams von A nach B fahren, werden acht Bühnen und unzählige Essensstände aufgebaut und Platz für Passantinnen und Passanten gemacht.

Innenstadt ein zweites Mal gesperrt für ÖV

Die Haltestellen an den Verkehrsknotenpunkten Barfüsserplatz und Marktplatz werden an den drei Tagen nicht bedient werden. Die Haltestellen Schifflände und Rheingasse werden nur von der Tramlinie 11 sowie von den Buslinien 33, 34, 36 und 38 bedient. Die BVB mahnt, genügend Zeit für alle Fahrten einzuplanen.

Nur wenige Tage später, genauer gesagt am Dienstag, 20. September, erfolgt die nächste ÖV-Umleitung. Aufgrund einer Baustelle wird die Innenstadt erneut für Trams gesperrt. Ab 20 Uhr bis zum Betriebsschluss am Sonntag, 25. September, wird die Abdichtung des Birsigtunnels beim Eingang in die Falknerstrasse erneuert. Gleichzeitig werden die Gleise und der Gleisunterbau im Haltestellenbereich Barfüsserplatz erneuert. Infolgedessen verkehrt in diesem Zeitraum kein Tram zwischen Barfüsserplatz und Schifflände. «Ein Tramersatzbetrieb durch die Innenstadt ist aufgrund der eingeschränkten Platzverhältnisse nicht möglich», so die BVB.