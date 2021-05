Von Leipzig nach Hochdorf - Für Findel-Büsi Fancy gibts «in jedem Fall ein Happy End»

Nach mehr als 700 Kilometern strandete die Katze Fancy in Hochdorf LU: Wohl als blinder Passagier mit einem Lastwagen ist sie vom Raum Leipzig bis in die Schweiz gereist. Hinter der Katze liege eine unfreiwillige Irrfahrt, die erst in der Schweiz zu Ende ging, berichtet nun kürzlich auch das deutsche Newsportal Bild.de. Über den schwarz-weissen Stubentiger, der völlig dehydriert und ausgehungert in Hochdorf gefunden und zunächst in die Kleintierarztpraxis Eberli in Hochdorf gebracht wurde, schrieb zuvor das deutsche Newsportal Focus online. Jetzt ist die Katze im Tierheim an der Ron in Root LU.