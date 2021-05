Flaschengarten-Anleitung - Für diesen Interior-Trend brauchst du keinen grünen Daumen

Pflanzen setzen: Als dritter Schritt wird die Fläche begrünt. In der Flasche herrschen fast 100 Prozent Luftfeuchtigkeit und es ist recht warm, darum fühlen sich vor allem tropische Pflanzen, die man normalerweise in Terrarien findet, wohl. Wer will, kann noch etwas Moos ins Glas geben. In der Erde befinden sich Kleinstlebewesen, die abgestorbene Pflanzenteile zersetzen. Wer die unterstützen will und keine Angst vor Krabbeltieren hat, kann sich beim Terrarienbedarf ein paar kleine weisse Asseln oder Springschwänze holen.