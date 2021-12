Pandemie-Massnahmen – 2G bald überall? GDK-Engelberger erhöht Druck auf Ungeimpfte

Nach Parmelin und Wermuth : Für GDK-Engelberger ist «flächendeckende 2G-Regel» möglich

Der Präsident der Gesundheitsdirektoren, Lukas Engelberger will Massnahmen-Verschärfungen nur für Ungeimpfte, sollten die Corona-Fallzahlen nicht sinken.

Auch für Bundespräsident Parmelin ist 2G möglich

Bundespräsident Guy Parmelin sagte gestern in der Samstagsrundschau von Radio SRF, dass der Bundesrat Massnahmen nur für Ungeimpfte in Betracht ziehen werde, falls die jetzigen Verschärfungen keine Wirkung zeigten. So ist auch die Einführung einer 2G-Regel laut Parmelin möglich. Aktuelle Daten würden belegen, dass doppelt Geimpfte in der Regel nicht auf Intensivstationen landen würden, so der SVP-Bundesrat zu «SRF».