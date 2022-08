Flüchtlingswelle: Für Geflüchtete aus der Ukraine gelten bald schärfere Sozialhilfe-Regeln

In Zukunft werden bei den Sozialhilfeanträgen die Vermögen in der Ukraine mitberechnet.

Die Regeln für Geflüchtete aus der Ukraine werden verschärft. Bild: Geflüchtete in Fribourg im März.

Rund 60'000 Menschen sind bisher aus der Ukraine in die Schweiz geflüchtet und haben dort den Schutzstatus S erhalten, der eine Rückkehr in die Heimat vorsieht, sobald der Krieg in der Ukraine vorbei ist.