Für Gjon’s Tears hat Marius Bears «grosses Potenzial» am Eurovision Song Contest

Marius Bear (28) aus dem Kanton Appenzell Innerrhoden wird die Schweiz in der italienischen Stadt Turin mit dem Song «Boys Do Cry» vertreten.

Mitte Mai ist es so weit: Der Eurovision Song Contest startet in die 66. Runde.

Der Appenzeller Marius Bear wird mit der Ballade «Boys Do Cry» beim diesjährigen Eurovision Song Contest die Schweiz vertreten. Damit tritt der 28-Jährige in grosse Fussstapfen. Sein Vorgänger, der Freiburger Musiker Gjon Muharremaj (23) alias Gjon’s Tears, erreichte mit seinem emotionalen Song «Tout l’univers» im Jahr 2021 in Rotterdam den dritten Platz. Für Marius Bear hat er einige Tipps bereit – und verrät, was er vom Song des Appenzellers hält.