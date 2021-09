Stromunternehmen sind gegen Sanierung - Für grosse Vögel bedeuten Strommasten häufig den Tod

Bis 2030 will der Bund die Strommasten vogelsicher machen.

In der Schweiz gibt es mehrere 10’000 Strommasten, die an das Mittelspannungsnetz angeschlossen sind und dringend eine Sanierung benötigen. Allein auf dem Gebiet des Berner Stromunternehmens BKW gibt es 7000 Masten, die saniert werden müssen. In der Schweiz gibt es aber auch 200 Uhus, 370 Störche und 2800 Milane. Und für sie bedeuten unsanierte Strommasten häufig eines: den Tod.