24h-Opferberatung gefordert - «Wenn man bis Montag warten muss, ist für viele der Moment vorbei»

Opfer von Gewalt haben keine Möglichkeit, sich rund um die Uhr an eine Anlaufstelle zu wenden. Die Corona-Krise zeigt laut einer Politikerin, dass in der Schweiz eine grosse Lücke besteht.

Gemäss Agota Lavoyer, Leiterin der Opferberatungsstelle des Kantons Solothurn, ist der Zugang zu einer professionellen Beratungsstelle nötig. «Sowohl für Betroffene, wie auch für ihre Betreuungspersonen.» «Wenn man bis Montag warten muss, ist für viele der Moment vorbei», so Lavoyer. Die Coronakrise hat die Gewaltsituation noch verschärft. So sind im Corona-Jahr Fälle von Gewalttaten an Frauen stark angestiegen.

Darum gehts In der Schweiz gibt es keine flächendeckende Opferberatung rund um die Uhr.

SP-Nationalrätin Tamara Funiciello verlangt ein 24-Stunden-Beratungsangebot für Gewaltbetroffene.

SVP-Nationalrätin Andrea Geissbühler dagegen ist der Meinung, dass die Polizei sofortige Hilfe abdecke.

Die junge Frau kam verstört nach Hause: Im Ausgang wurde sie vergewaltigt. Sie meldete darauf den Vorfall ihren Betreuungspersonen der Institution für Jugendliche, in der sie wohnte. Diese brachten die Betroffene gleich für eine Anzeige auf den Polizeiposten.

«Da die Betroffene so kurz nach der Tat völlig überfordert war, erlebte sie die Erstattung der Anzeige als retraumatisierend», sagt Agota Lavoyer, Leiterin der Opferberatungsstelle des Kantons Solothurn. «Heute bereut sie, ohne Beratung zur Polizei gegangen zu sein.» Lavoyer ist überzeugt: «Hier wäre der Zugang zu einer professionellen Beratungsstelle nötig gewesen. Sowohl für die Jugendliche, wie auch für die Betreuungspersonen der Institution.» Wäre ihre Beratungsstelle besser erreichbar, würden sich mehr Betroffene melden, sei sie überzeugt. «Wenn man bis Montag warten muss, ist für viele der Moment vorbei.»

Politikerinnen fordern 24-Stunden-Beratungsangebot

Die Coronakrise hat die Gewaltsituation noch verschärft. So sind im Corona-Jahr Fälle von Gewalttaten an Frauen stark angestiegen. Politikerinnen fordern deshalb, dass das Netz von Beratungsstellen für Opfer ausgeweitet wird. Eine Motion von SP-Nationalrätin Tamara Funiciello verlangt zudem ein 24-Stunden-Beratungsangebot für von Gewalt betroffene Personen gemäss Istanbul-Konvention (siehe Box).

Man wolle in diesem Belang vorwärts machen, so Funiciello. Auch weil während Corona Missstände in der Opferhilfe bemerkt worden seien. Beispielsweise nähmen Fälle von häuslicher Gewalt zu und die Anlaufstellen hätten zu wenig Ressourcen, um die Betroffenen zu unterstützen. «Es ist absurd, dass die Swisscom eine 24-Stunden-Helpline für technische Probleme hat, während Opfer von häuslicher und sexualisierter Gewalt sich ausserhalb der Bürozeiten nirgends melden können», so Funiciello. Den Opferberatungsstellen müssten deshalb die nötigen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.

«Grosse Kosten ohne Mehrwert»

Bekämpft wird die Motion, über die der Nationalrat am Mittwochabend abstimmt, von SVP-Nationalrätin Andrea Geissbühler. Eine 24-Stunden Opferhilfe sei eine zu grosse finanzielle Last und eine Doppelspurigkeit ohne Mehrwert, so Geissbühler. Die Umsetzung dieser Forderung sei in der Schweiz bereits Realität: «Wer eine Beratung braucht, der kann heute schon während der Bürozeiten diverse Beratungsangebote in Anspruch nehmen. Für eine 24-Stunden Hilfe ist die Polizei zuständig», so Geissbühler. Diese berate die Hilfesuchenden, helfe den Gewaltbetroffenen oder ziehe andere Hilfe bei.

Geissbühler zieht den Vergleich zum Gesundheitssystem: Wenn der Hausarzt nicht erreichbar sei, gehe man auf die Notfallstation: «Entweder hat man einen Notfall und meldet sich bei der Polizei. Wenn das Akute vorbei ist oder man mehr Zeit braucht, kann man sich danach bei den Beratungsstellen melden.»

Viele Opfer wollten sich zudem gar nicht melden und täten dies auch später nicht, so Geissbühler. «Daran ändert eine 24-Stunden-Opferhilfe nichts. Wer sich nicht sofort meldet, wird sich wahrscheinlich nie melden.» Ob Betroffene das Angebot nutzen, liegt jedoch gemäss Geissbühler schlussendlich bei den Betroffenen. «Aus meiner Erfahrung bei der Polizei stammt die Hemmschwelle eher vom Erlebten, als dass sie gegenüber der Polizei besteht», so Geissbühler. Oft sei sie in Fällen ausgerückt, in denen eher Beziehungsprobleme als eine akute Bedrohung vorgelegen hätten.

Bundesrat unterstützt das Anliegen

Der Bundesrat unterstützt das Anliegen der Motion. Seiner Meinung nach liegt die Zuständigkeit für die Errichtung eines solchen Beratungsangebots jedoch bei den Kantonen. Sofern die Kantone gewillt seien, ein solches Angebot aufzubauen, sei der Bundesrat bereit, dabei eine koordinierende Rolle zu übernehmen.

Übereinkommen des Europarates Istanbul-Konvention Seit 2018 ist die Schweiz Teil der Istanbul-Konvention und hat sich damit verpflichtet, diese umzusetzen. Die Konvention ist ein Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Darunter fallen Vergewaltigung, Nachstellung, seelische und finanzielle Gewalt, sexuelle Belästigung, Verstümmelung, Zwangsabtreibung und Zwangsheirat. Eine Opferberatung rund um die Uhr schreibt die Konvention ebenfalls vor. «Das Ziel muss sein, dass Betroffene von Gewalt jederzeit Zugang zu Beratung haben, egal wo in der Schweiz sie sich befinden und welche Form von Gewalt ihnen widerfahren ist», sagt Simone Eggler, Koordinatorin des zivilgesellschaftlich organisierten Netzwerkes Istanbul-Konvention. Es gebe keine schweizweite Abdeckung durch eine professionelle Opferberatung, sagt Eggler. Ausserdem brauche es neben einer Hotline weitere Kommunikationsformen. «Menschen, die sich mündlich schwer ausdrücken können oder in einer Gewaltsituation eingesperrt sind, kann sonst nicht geholfen werden.» Deutschland sei ein gutes Beispiel, da dort die Opferberatung in verschiedenen Sprachen und auf verschiedenen Kommunikationswegen möglich sei. Chat, Mail oder Videotelefonie ist gemäss Eggler für bestimmte Betroffene die Voraussetzung für eine Beratung. «Das Angebot muss allen Gewaltbetroffenen zugänglich sein, 24 Stunden und professionell. Deshalb reicht eine Telefonnummer nicht aus», so Eggler.