Königshaus zieht Konsequenz

Für Harry und Meghan gibt es keinen Weg zurück

In ersten Auszügen aus dem Buch «Finding Freedom» wurde Intimes über die britische Königsfamilie publik gemacht. Damit dürften sich Meghan und Harry die Chance, wieder in ihr Leben als Royals zurückzukehren, verspielt haben.

In rund zwei Wochen wird das Buch «Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family» veröffentlicht. Die beiden Royal-Experten Omid Scobie und Carolyn Durand beleuchten darin den Megxit – und decken das eine oder andere Detail aus dem Leben der britischen Königsfamilie auf. Erste Auszüge aus dem Buch wurden am Wochenende in der britischen Presse bereits veröffentlicht und sorgten für Aufsehen.