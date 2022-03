Comeback in der Schweiz – «Für Helene Fischer gibt es im Backstage Chäs und Züpfe»

Ihr Comeback gibt sie am Snowpenair in Grindelwald.

Am Snowpenair in Grindelwald soll sie 10’000 Besucherinnen und Besuchern mit ihren Hits einheizen.

Der letzte grosse Auftritt von Helene Fischer liegt bald vier Jahre zurück. Nun gibt die Schlagerkönigin ihr Bühnencomeback – und das in der Schweiz! Am kommenden Wochenende wird die 37-Jährige am Snowpenair in Grindelwald rund 10’000 Fans mit ihrem neuen Album «Rausch» beglücken. Es ist das erste Mal, dass sie seit ihrer geschichtsträchtigen Konzertreihe im Zürcher Hallenstadion im Oktober 2017 hier gastiert.