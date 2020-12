Die Polizei vermutet, dass die Greifvögel an einer sogenannten «Kamikazetaube» gestorben sind.

Die beiden erwachsenen Vögel und ihre beiden Jungtiere wurden am 29. Juni tot in ihrem Nest auf dem Hochkamin des IWB Heizkrafwerks im Basler Gundeldinger-Quartier gefunden.

In Basel wurden im Juni vier Wanderfalken vorsätzlich vergiftet.

Die Greifvögel stehen in der Schweiz unter Schutz.

Im Juni wurden in Basel vier Wanderfalken mit einer «Kamikazetaube» vergiftet.

Nachdem die Basler Kantonspolizei am Dienstag mitteilte, dass Ende Juni in der Solothurnerstrasse vier Wanderfalken vergiftet wurden, hat die Tierschutzorganisation Birdlife am Mittwoch eine Belohnung von bis zu 10’000 Franken ausgesetzt, für Hinweise die zur Ergreifung der Täter führen.